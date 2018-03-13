Конгресс США не нашел связи Трампа с Россией

По данным американских СМИ, ссылающихся на конгрессмена Майка Конуэя, комитет по разведке Палаты представителей США не нашел доказательств сговора между избирательной кампанией Дональда Трампа и Россией. "Мы не нашли свидетельств сговора. Мы обнаружили, может, не очень верные оценки, неуместные встречи. ... Мы не смогли прийти к тому же выводу, что и ЦРУ, о том, что они [русские] как-то особенно хотели помочь Трампу", — пояснил законодатель.

При этом Майк Конуэй сообщил, что в подготовленном 150-страничном черновом документе будет подтверждено, что Россия пыталась внести разногласия в ход президентской гонки в США в 2016 году, сообщает "Интерфакс".

Расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США и предполагаемого сговора Москвы с предвыборной кампанией Дональда Трампа ведут комитеты по разведке обеих палат конгресса США. Также расследование ведет независимый специальный прокурор Роберт Мюллер, ранее обвинивший 13 российских граждан, в том числе, предпринимателя Евгения Пригожина, в попытках вмешаться в выборы в США.

В Белом доме и в Кремле такое вмешательство категорически опровергают. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными", а глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих это.