НХЛ. Наместников и Георгиев помогли "Рейнджерс" выиграть у "Каролины"

За океаном продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. "Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке обыграл "Каролину Харрикейнс" 6:3. Большой вклад в победу "рейнджером" внесли российские легионеры.

"Рейнджрс" пытаюсь попасть в восьмерку на Востоке, и победа над прямым конкурентом приблизила их этой цели. Одну из шести шайб в ворота "Каролины" забросил Владислав Наместников. Павел Бучневич отдал два голевых паса, а вратарь Александр Георгиев отбил 41 бросок из 44.

Славно потрудились и российские легионеры "Коламбус Блю Джетес", который выиграл дома у "Монреаль Канадиенс" 5:2. Артемий Панарин сделал две результативных передачи, а вратарь Сергей Бобровский справился с 38 бросками из 40, произведенных по его воротам. "Вашингтон Кэпиталз" в овертайме добился домашней победы над "Виннипег Джетс" 3:2. Все три шайбы в составе победителей забросили россияне. Александр Овечкин записал на свой счет 599-й и 600-й голы в основное время, а Евгений Кузнецов в дополнительной пятиминутке забросил победную шайбу.

"Филадельфия Флайерз" на своем льду проиграла "Вегас Голден Найтс" 2:3. Защитник "летчиков" Иван Проворов результативных действий не совершил. Упорной получилась встреча "Флорида Пантерз" – "Оттава Сенаторз". Хозяева проигрывали 0:2, но сумели отыграться. Однако концовка осталась за "сенаторами", которые в итоге победили 5:3. Одну из шайб в составе "пантер" забросил Евгений Дадонов.