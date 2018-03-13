Биатлонистка Марта Зайнуллина выиграла серебряную медаль Паралимпиады

В южнокорейском Пхенчхане продолжаются зимние Паралимпийские игры. Российская биатлонистка Марта Зайнуллина завоевала серебряную медаль в гонке на 10 км.

Спортсменки соревновались в гонке на 10 километров в классе "сидя". Победу одержала 46-летняя немка Андреа Эскау. Второе и третье места заняли российские спортсменки Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева. На шестом месте Наталья Кочерова, на седьмом – Надежда Федорова.

На прошлых Паралимпийских играх в Сочи Марта Зайнуллина завоевала бронзовую награду. В 2015 году Марта сатла чемпионкой мира.