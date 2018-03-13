Флаг российского турнира WorldSkills-2019 взвился над Мадридом

Международный этап эстафеты флага WorldSkills стартовал в Мадриде. Проект реализует Россия в преддверии мирового чемпионата в Казани в 2019 году. Эстафета проводится впервые в истории движения. Флаг турнира побывает во всех двадцати странах, где когда-либо принимали WorldSkills.

Мадрид выбрали местом старта эстафеты не случайно. Первый в истории чемпионат мира состоялся здесь больше полувека назад. WorldSkills — конкурсы профессионального мастерства для тех, кому не больше 25 лет, напоминает телеканал "Россия 24".