Депутаты Госдумы помогли крымской школе приобрести автобус для учеников

Новый автобус подарили Старокрымской школе. Раньше в учебное заведение, которое находится в одноименном городе, детям с окрестных сел приходилось добираться пешком. Путь от некоторых населенных пунктов достигал 5-8 километров. Вопрос о необходимости автобуса поставил перед депутатами Госдумы директор школы во время их визита в Старый Крым в январе этого года. И уже через пару месяцев новая машина стала возить детей в школу. В автобусе 31 место и комфортабельные условия, сообщает телеканал "Россия 24". Сейчас администрация района разрабатывает максимально удобный маршрут, чтобы охватить все населенные пункты.