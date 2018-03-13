Мексиканские СМИ запустили хэштэг #Verificado2018 в преддверии будущих выборов

В Мексике создан специальный хэштэг #Verificado2018 для отслеживания фейковых новостей в ходе предвыборного процесса. Более 60 СМИ и организаций гражданского общества договорились использовать его, чтобы противостоять появлению фальшивых новостей в интернете и проверять информацию, которая появляется в социальных сетях.

Хэштэг уже работает в Твиттере, инициативу поддержали Google, News Lab, Open Society, Oxfam. С его помощью удалось выявить ряд материалов, в частности, о якобы поддержке Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро кандидата левых от сил на выборах в Мексике.

Идея такой системы безопасности возникла после американских выборов 2016 года. Сам хэштэг был запущен группой мексиканских журналистов после сентябрьского землетрясения. Тогда с его помощью удалось установить связь между жертвами и спасателями и отсеивать всю неверную информацию.

Всеобщие выборы в Мексике пройдут 1-го июля, напоминает телеканал "Россия 24". Для страны они особенно важны, поскольку решится не только, кто займет пост президента, но и почти 3 с половиной тысячи мест в конгрессе и правительствах штатов.