Во вторник, 13 марта, во Владивостоке затонул плавучий док, пострадавших и разлива топлива нет. Инцидент произошел около 4 часов утра по местному времени у причала.

Причиной затопления дока стало поступление воды в корпус, в результате чего он лег на грунт. Все находящиеся в районе стоянки дока плавсредства были своевременно выведены и не пострадали. Судовладелец — ООО "Инто" — планирует произвести подъем судна, передает ТАСС.