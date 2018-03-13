Российские керлингисты одержали третью победу на Паралимпиаде

На Паралимпийских играх в Пхенчхане продолжается турнир по керлингу. Сборная России одержала свою третью победу на турнире.

Во вторник утром российская команда играла со сборной Словакии. Наши паралимпийцы одержали победу с результатом 7:5. Эта победа стала третьей для спортсменов из России, которые занимают шестое место.

Во вторник наши спортсмены еще раз выдут на площадку. Сборной России предстоит сыграть с командой Великобритании.