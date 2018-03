Над посольством РФ в США кружил вертолет

В ночь на вторник, 13 марта, над территорией посольства России в Вашингтоне был замечен вертолет. Информация о случившемся появилась в "Твиттере" российской дипмиссии: "Что пытался найти американский вертолет на территории российского посольства прошлой ночью — странные перебои в системе навигации в центре американской столицы или очередная отчаянная попытка найти следы российского вмешательства в президентские выборы США?" Под сообщением размещены фотографии, на которых видно, как луч прожектора от вертолета бьет по одному из зданий на территории посольства, сообщает "Интерфакс".

What was American helicopter searching for at the Russian Embassy's premises yesterday night? "Strange" malfunction of navigation equipment in the center of the US🇺🇸 capital? Or another desperate attempt to find traces of #RussianMeddling🛸? pic.twitter.com/LHUhYjKz5K