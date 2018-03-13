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13 марта 201808:12

Крупное ДТП ограничило движение по Ленинградке

Global Look Press

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В Москве в результате ДТП с участием двух грузовых автомобилей ограничено движение транспорта по Ленинградскому шоссе. Инцидент произошел в районе дома 112, после столкновения один из грузовиков отбросило на подземный пешеходный переход.

Пострадавших среди пешеходов нет, ранения получили только водители столкнувшихся машин, передает РИА Новости.

В настоящее время ограничено движение по левому и правому ряду в сторону области, для проезда остались только средние ряды. На месте происшествия работают оперативные службы, в ближайшее время автомобили — участники ДТП будут эвакуированы.

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