Крупное ДТП ограничило движение по Ленинградке

В Москве в результате ДТП с участием двух грузовых автомобилей ограничено движение транспорта по Ленинградскому шоссе. Инцидент произошел в районе дома 112, после столкновения один из грузовиков отбросило на подземный пешеходный переход.

Пострадавших среди пешеходов нет, ранения получили только водители столкнувшихся машин, передает РИА Новости.

В настоящее время ограничено движение по левому и правому ряду в сторону области, для проезда остались только средние ряды. На месте происшествия работают оперативные службы, в ближайшее время автомобили — участники ДТП будут эвакуированы.