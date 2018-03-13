"Роснефть" и "Башнефть" откажутся от 131 миллиарда, если "Система" заплатит 100

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"Роснефть" против "Системы" 1 час назад
"Роснефть" и "Башнефть" откажутся от 131 миллиарда, если "Система" заплатит 100Читайте нас в Telegram
После исполнения АФК всех финансовых обязательств по мировому соглашению — уплате "Башнефти" 100 миллиардов рублей "Роснефть" и "Башнефть" направили в Арбитражный суд Башкирии заявление об отказе от иска на 131,6 миллиардов рублей, передает "Интерфакс".
По данным картотеки арбитражных дел, заявление нефтяные компании (НК) подали 12 марта. Дата его рассмотрения пока неизвестна.
Как сообщалось, иск к АФК был подан 7 декабря 2017 года. НК требовали от холдинга Владимира Евтушенкова возместить ущерб, возникший, по их мнению, из-за выплаты дивидендов АФК за 2009-2014 годы.
По иску был арестован ряд активов "Системы", в том числе 52,09% акций ПАО "Детский мир", 90,5% АО агрохолдинг "Степь", 71,87% ПАО "МТС-Банк" в рамках обеспечительных мер.
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