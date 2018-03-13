Напиться, накуриться и найти приключения: что такое современная "вписка"Читайте нас в Telegram
Что такое молодежная вписка? Этот термин впервые появился в движении хиппи, представители которых всегда любили собираться группами. Правда, сегодня это понятие приобрело несколько иное значение и связано со сленговым выражением "вписаться в тусовку". Но почему такие молодежные встречи перестали быть безопасными? Почему бурные собрания все чаще оборачиваются скандалами, уголовными делами и сломанными судьбами?
Съемная квартира, пьяные танцы, наркотики и огромное количество незнакомых друг другу людей — вся эта вакханалия на современном сленге называется "вписка". Определение относительно новому молодежному понятию в Сети очень простое — приглашение провести свободное время. Но сегодня эта милая фраза зачастую обозначает вполне конкретный порядок действий: напиться, накуриться и найти приключения.
Как раз на одной из таких вечеринок пострадала 14-летняя москвичка Лидия. Ее родители на условиях полной анонимности решились рассказать нам историю о том, как четверо подростков воспользовались состоянием алкогольного опьянения дочери и в прямом эфире социальной сети транслировали откровенное видео изнасилования.
- Об этой ситуации, то, что дочь была изнасилована, мы узнали через две недели, когда обнаружили фотографии и видео, которые ей прислали участники той вечеринки с комментариями, что ты была овощем, и мы тебя конкретно все отымели.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, подростков признали виновными в изнасиловании, но Щелковский суд был снисходительным и дал им условный срок. Ребята остались на свободе.
Похожая история произошла в конце прошлого года в Архангельске — "вписка", секс, прямая трансляция и снова уголовное дело. И снова в роли жертвы несовершеннолетняя.
Распространение порнографии, изнасилование, употребление наркотиков, кражи, нанесение тяжких телесных повреждений — это лишь малая часть статей Уголовного кодекса, по которым после "вписок" следователи возбуждают дела. При этом психологи утверждают, что интерес к такого рода "развлекательным" мероприятиям со стороны молодежи все больше.
"Они совершенно не знакомы, ответственности друг перед другом ноль. И они начинают вместе куражиться. Принимать алкоголь, бывает, что и наркотики. Разговаривать на какие-то интимные темы. Но при этом ты не знаешь, чего ожидать от этого человека", — говорит психолог Хельга Александрова.
Традиция собираться большой компанией у молодежи давняя. Специалисты такое желание понимают. По сути, только начиная жизнь, подростки легче находят общий язык друг с другом, создают свой мир со своими законами и правилами. Сегодняшним "впискам" предшествовали, как это ни странно, "квартирники" — тоже собрания с алкоголем и собственной развлекательной программой. Но это, пожалуй, единственные схожие черты, рассказывает Александр Уман, он же Шура "Би-2". Тогда это были в первую очередь выступления.
"Когда у рок-группы в 80-х не было возможности давать легальные концерты, поэтому приезжал один музыкант, второй музыкант, как, например, Цой, Гребенщиков, и собирались 100 человек, 50 человек, иногда 20 человек. Играли концерты, можно было услышать музыку и т даже собрать какие-то деньги", — вспоминает Александр Уман (Шура), вокалист группы "Би-2".
Прошли годы, и музыкальная составляющая вечеринок сведена на нет. На нынешних "вписках" гитары, по большей части, если и имеются, то только висящими на стенах — как декоративный элемент. Хотя романтизировать старые собрания тоже не стоит, уверяют психологи.
"20-30 лет назад тоже были жестокие последствия и "капустников", и "квартирников", и вечеринок. Были. Просто сейчас все снимают на телефон, всегда в кармане телефон с камерой. Всегда ты можешь достать его и снимать тот треш, который происходит", — объясняет психолог Хельга Александрова.
И ведь снимают чаще всего не для домашнего просмотра — видео сразу уходит в социальные сети. Все ради лайков, репостов и новых подписчиков — это в молодежной среде называется "хайп". После "вписки" можно не просто стать популярным, а еще и очень богатым. Якобы изнасилованная на подобной вечеринке Диана Шурыгина за несколько месяцев заработала миллионы — роль пострадавшей помогла ей раскрутиться и стать популярной на десятках ток-шоу. На волне популярности своей жертвы заработал и ее обидчик Сергей Семенов, чуть больше года он отсидел в колонии и недавно условно-досрочно освободился. Накануне он встретился с нашей съемочной группой и заявил, что с момента освобождения полностью переоценил свою жизнь. Теперь Сергей озаботился вопросами морали в современном обществе.
"На мой взгляд нужно просто воспитывать молодежь. В Интернете, что у нас показывают? Везде какое-то веселье, за которое ничего не бывает. Все слишком просто, и молодое поколение на этой ведется", — говорит Сергей Семенов.
Приговор щелковским подросткам, жертвой которых стала 14-летняя Лидия, не окончательный. Родители не понимают, почему после прямой трансляции "вписки" в Сети компания парней так и не признала свою вину, ведь на фото и видео все прекрасно видно.
"В обосновании позиции, почему это наказание следует считать условным, судья почему-то решила указать, что все четверо раскаялись, признали свою вину. Но при этом в этом же приговоре указано, что вину они свою не признают, не раскаиваются в содеянном, более того, все четверо обжаловали приговор, так как считают его несправедливым", — рассказывает юрист Александр Кошкин.
Теперь в этой истории предстоит разобраться Московскому областному суду, родители вместе с юристами уже написали апелляционную жалобу. Кроме того, никто из подростков даже не подумал возместить изнасилованной девочке моральный и материальный ущерб. Пострадавшая до сих пор ходит к психотерапевту и содрогается при любом упоминании слова "вписка".
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