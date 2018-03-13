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Газовые споры 28 минут назад

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13 марта 201810:59

Европа требует, чтобы Россия открыла Украине вентиль

фото: Global Look Press

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Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини заявила, что "Газпрому" необходимо выполнять договорные обязательства в отношении Украины.

По ее словам, она обсуждала с президентом Украины Петром Порошенко недавнее решение "Газпрома" о приостановке предоплаченных газовых поставок в эту страну.

"Газпром" должен выполнять договорные обязательства, — говорит Могерини и добавляет, что Европейская комиссия, в том числе в лице комиссара Мароша Шевчовича, активно работает в этом направлении.

"Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры в этом отношении", — цитирует РИА Новости главу внешнеполитического ведомства ЕС.

Ранее замминистра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль сообщила, что их ведомством будут инициированы трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа на Украину и в страны ЕС.

В Еврокомиссии назвали трехсторонние переговоры по газу эффективным инструментом урегулирования разногласий. Там также отметили, что готовы выступить посредником в переговорном процессе.

Однако глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что подобные переговоры по газовому вопросу не планируется, поскольку это дело компаний.

В декабре 2017 года и феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит голубого топлива.

Суд вынес вердикт, по которому обязал российскую компанию выплатить "Нафтогазу" более 2,5 миллиарда долларов.

В "Газпроме" данное решение Стокгольмского арбитража раскритиковали. Там отметили, что данный вердикт вносит дисбаланс в пользу украинской стороны.

"Газпром" в связи с этим намерен обжаловать решения, а также расторгнуть сами контракты через этот же арбитраж. Официальное уведомление о начале процедуры расторжения соглашений было направлено украинской компании 5 марта.

При этом 1 марта российская компания сообщила, что получила от украинской компании средства на оплату поставок газа в марте, однако вернула их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. Поэтому в марте газ предоставляться "Нафтогазу" не будет.

Президент Украины Петр Порошенко, со своей стороны, заявил, что каждый день задержки выполнения решения Стокгольмского арбитража о компенсации "Нафтогазу" будет стоить "Газпрому" полмиллиона долларов.

"Мы выиграли кейс по транзиту и 4,6 миллиарда долларов — это объем убытка, который российский Газпром должен компенсировать Украине", — сказал Порошенко.

Он также выразил убежденность в том, что украинская сторона "получит все до копейки", а Россию в случае невыполнения решения арбитража в Стокгольме ждет "разрушение".

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