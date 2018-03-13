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13 марта 201811:25

Даниил Медведев зачехлил ракетку на турнире в Индиан-Уэллсе

EPA

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В американском Индиан-Уэллсе продолжается крупный теннисный турнир BNP Paribas Open с призовым фондом 7,97 млн долларов. Российская диаспора в мужской части соревнований уменьшилась: в третьем круге проиграл Даниил Медведев.

Медведев, который уверенно прошел два круга американского "миллионника", в третьем матче встречался с испанцем Пабло Каррено-Бустой. "Посеянный" под номером №11 теннисист с Пиренейского полуострова уверенно выиграл первый сет (6:1) и, хотя несколько ослабил натиск во втором, тем не менее победил и в нем – 7:5.

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