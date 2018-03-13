Восточную Гуту покинула вторая группа мирных жителей

В Восточной Гуте (Сирия) по гуманитарному коридору из города Дума вышла вторая за сегодня группа мирных жителей. Свидетелями этого стали журналисты, работающие в Сирии, передает ТАСС.

Договоренность о выводе людей была достигнута в ходе переговоров представителей центра по примирению враждующих сторон с лидерами НВФ. В первой группе, покинувшей город, было 35 беженцев, 20 из них — женщины и дети. Общая численность вышедших из Восточной Гуты сегодня составила около 100 человек.

Это уже третий крупный организованный выход людей из Восточной Гуты. Ранее из населенного пункта Мисраба вышли 52 человека, затем территорию Дубай покинули еще 76 человек.

Ситуация в сирийской Восточной Гуте обострилась в последние недели. 24 февраля СБ ООН принял резолюцию, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии.