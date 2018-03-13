Ядовитый "Новичок" мог попасть в Британию даже с Украины

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Отравление Скрипаля 59 минут назад
Ядовитый "Новичок" мог попасть в Британию даже с УкраиныЧитайте нас в Telegram
Запасы нервнопаралитического отравляющего вещества "Новичок" хранились на территории бывших советских республик. Поэтому яд мог попасть в Великобританию откуда угодно, в том числе и с Украины, заявил агентству РИА Новости бывший глава ФСБ, а ныне член комитета Государственной Думы по безопасности Николай Ковалев.
Похожего мнения придерживается и генерал Федеральной службы охраны Владимир Джабаров. Он напомнил, что "Новичок" производился в Узбекистане. После чего это вещество распространилось по всем республикам. Однако Россия все запасы химического оружия уничтожила.
В свою очередь, сенатор Игорь Морозов уверен, что синтезировать "Новичок" "на коленке невозможно". Но можно создать подпольную лабораторию с соответствующим оборудованием и квалифицированными химиками, которые смогут выпускать это отравляющее вещество.
По мнению специалистов, физическим устранением "перебежчиков" сейчас никто не занимается. Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров считает, что убивать двойных агентов отечественные спецслужбы перестали еще со сталинских времен. А в современной России это вообще кажется невозможным, цитирует специалиста "Интерфакс".
Большинство экспертов считают, что нападение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне – это "мощнейшая провокация" против России.
Напомним, что экс-полковник Главного разведывательного управления и его дочь были отравлены на прошлой неделе рядом с одним из торговых центров в лондонском районе Солсбери. Оба они находятся в критическом состоянии.
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