Гризманн отказался продлевать контракт с "Атлетико"

Французский нападающий Антуан Гризманн отказался продлевать соглашение с мадридским футбольным клубом "Атлетико" и намерен перебраться в "Барселону". Действующий контракт 26-летнего форварда с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а сумма отступных по нему составляет 100 миллионов евро.

Ранее испанские СМИ сообщили, что "Барселона" договорилась с Гризманном о переходе, напоминает РИА Новости. Сообщалось, что каталонцы готовы платить французу вторую по величине зарплату в команде, но спустя некоторое время "сине-гранатовые" опровергли данные сообщения. Француз выступает за "Атлетико" с 2014 года. В нынешнем сезоне Гризманн забил 21 гол в 36 матчах.