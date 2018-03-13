Лавров: Россия ответит Британии после доступа к яду, которым отравили Скрипаля

Комментируя обвинения Великобритании в адрес России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страна, которую обвиняют в изготовлении химоружия, имеет полное право получить его образцы, передает РИА Новости.

"Говоря о том, что обязана сделать Великобритания в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, то это следующее: во-первых, немедленно, как только возникли подозрения, что было применено отравляющее вещество, запрещенное конвенцией, немедленно нужно обратиться к стране, которую подозревают в том, что она является страной происхождения данного вещества", — заявил Лавров.

Он отметил, что ответ на такой запрос дается в течение десяти дней. "При этом запрашиваемая сторона имеет полное право получить доступ к этому веществу, о применении которого идет речь, чтобы иметь возможность провести собственный анализ данной субстанции", — добавил глава МИД РФ.

Как сообщалось ранее, накануне премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство.

Британский премьер дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше.

14 марта пройдет заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте меры в отношении России.

4 марта Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. По словам представителей британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Также пострадал один сотрудник полиции Ник Бейли.

В 2010 году после обмена разведчиками между Россией и США Скрипаль получил убежище в Британии, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.