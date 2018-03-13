Трамп-младший съел шоколадного кролика, который взял у него интервью. Фото

На кондитерской фабрике в Пенсильвании побывал сын президента США Дональда Трампа. С ним там пообщался журналист издания Pittsburgh Post-Gazette. Однако корреспондент так ловко "спрятался" за огромного шоколадного зайца (или кролика), что на снимке кажется, будто у Трампа-младшего интервью берет именно он.

Такой забавный ракурс не остался незамеченным пользователями соцсетей. После того, как автор снимка Эндрю Раш опубликовал его у себя в "Твиттере", им поделились уже несколько тысяч человек, сообщает РИА Новости.

При этом комментарии к фото тоже заставляют улыбнуться:

"Не откусывай мне голову, я просто задаю вопрос", — пишет Дэн Маклафлин.

"Шоколадный заяц, интервьюирующий Трампа-младшего — это самое нормальное из того, что произошло во время президентства Трампа", — пишет jere.

Сам Трамп-младший также отнесся к этому фото с юмором. "Шоколадный кролик в интервью выложился на полную, и впоследствии был вкусным", — написал он в "Твиттере".