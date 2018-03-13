Кыштымский водитель сбил пешехода, врезался в машину и снес дорожный знак

Молодой человек за рулем ВАЗ-2108 снес мужчину. После этого лихой водитель задел Suzuki и врезался в ограждение, сбив дорожный знак. Пешеход с множеством травм попал в больницу, а момент ДТП попал на регистратор, установленный в Suzuki.

Авария произошла около 17:00 во вторник, 6 марта, на улице Ленина в городе Кыштым Челябинской области.

На кадрах видно, как неожиданно происходит ДТП. От удара пешехода подбрасывает в воздух.

Как сообщает местный портал Kyshtym24, управлял "восьмеркой" 23-летний местный житель. Пострадавшему мужчине 42 года, он с переломом носа, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом голени был доставлен в городскую больницу.

В данный момент по факту ДТП проводится проверка. По предварительной информации, пока в отношении водителя составлен только административный протокол.