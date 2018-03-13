Американские полицейские выпустили 99 пуль в прятавшегося в багажнике юношу

Американские полицейские выпустили 99 пуль в прятавшегося в багажнике юношуЧитайте нас в Telegram
Десять полицейских в Сан-Франциско после долгих уговоров в буквальном смысле изрешетили машину, в багажнике которой прятался подозреваемый в ограблении 19-летний Хесус Дельгадо Дуарте. Из выпущенных 99 пуль по меньшей мере 25 достигли своей цели, так что к моменту прибытия медиков помощь было оказывать некому — юноша скончался, отмечает Fox News. Нательные камеры зафиксировали ураганный огонь.
Поздним вечером 6 марта Дуарте вместе с родной сестрой катался по городу на черной Honda Civic, за рулем которой находился его приятель Виктор Наварро-Флорес. В районе 21-й улицы Хесус попросил товарища остановиться и отправился к стоявшим неподалеку мужчинам — выхватив пистолет, он потребовал отдать ему все деньги, после чего бросился обратно к тронувшемуся автомобилю и на ходу запрыгнул в заранее открытый водителем багажник.
Ограбленные мужчины быстро связались с полицейскими, и спустя несколько минут стражи порядка заблокировали на улице подходивший по приметам автомобиль. Водителя они уговорили сдаться, а вот найти общий язык с Хесусом им найти не удалось, хотя на место специально была вызвана испаноговорящая сотрудница. На протяжении 10 минут полицейские уговаривали его покинуть багажник, но тот не спешил оставлять свое укрытие.
Зашевелился юноша только после "предупредительного" выстрела картечью, решив, очевидно, дать отпор назойливым служителям закона — Хесус вытащил пистолет и выстрелил в ближайшего полицейского, после чего на машину обрушился шквал огня. Десять полицейских выпустили 99 пуль, четверть из которых поразили подозреваемого. От полученных ранений он скончался на месте. Удивительно, что находившиеся на заднем сидении машины 18-летняя сестра Дуарте и ее собака вышли невредимыми из перестрелки. В багажнике изрешеченной машины во время осмотра обнаружили девятимиллиметровый пистолет.
Наварро-Флорес своей вины не признал и был отпущен на свободу, как и уцелевшая девушка. На следующий день, 7 марта, в районе прошел стихийный митинг против произвола полицейских, на который собралось несколько сотен выходцев из Мексики, откуда родом был и погибший Хесус.
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