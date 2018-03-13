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13 марта 201814:20 Фёдор Червяков

Горы, меняющие ландшафт столицы: что делать, если во дворе — снежный Эверест?

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Суровый март в конце недели принесет москвичам новую порцию снегопадов. Сугробы вырастут на несколько сантиметров — при том, что в городе до сих пор не расчищены площадки, куда свозили снег во время затяжных февральских метелей. Одна из таких ледяных гор в Тверском районе уже стала местной достопримечательностью: жители окрестили ее Великой Миусской дюной. Когда эта снежная крепость наконец падет?

— Мы взбираемся на знаменитую Миусскую снежную дюну.
— А чем она знаменита?
— Она перекрывает собой практически полную улицу.

Парадокс, но этот хребет из грязного снега длиной в квартал превратился в местную зону отдыха. Есть свой прогулочный участок — называется "обратная сторона Луны" — и даже фантастические обитатели.

— Это яма для снежной собаки.
— Это мифическое что-то?
— Ну, вероятно, да.

Подростки здесь уже назначают свидания. Дети катаются с горок. К склонам приглядываются и взрослые.

"Мы всякий раз, проходя, жалеем, что здесь нельзя спускаться на горных лыжах, на которых мы любим кататься — это было бы прикольно", — говорит Александр Чагадаев.

Над Миусской снежной дюной нависают старые трамвайные провода. Непонятно, под напряжением они или нет — проверить никто не решается. А по выходным здесь масса народу.

Всего за месяц это место стало по-настоящему популярным. Видео для своего "Инстаграма" здесь даже сняла известная актриса Елена Лядова.

У этой снежной свалки есть две группы в социальных сетях. Общее количество подписчиков перевалило за сотню.

"Они просекли фишку — то есть, они поняли, что мы взяли какую-то проблему и доводим ее до абсурда. То есть, мы не жалуемся и не ругаемся", — говорит организатор проекта "Знаменитая Миусская Снежная Дюна" Анастасия Кайнеанунг.

Но кому-то на такую креативную критику коммунальных служб терпения не хватает. Снежная гора мешает проходу к жилым домам и корпусам гуманитарного университета.

— Безобразие редкое просто — ни к институту не подойдешь, ни к банку!
— На самом деле страшно, когда оно начнет таять — подмочатся подвалы нашего института!

По габаритам Миусскую снежную свалку перекроет разве что еще одна — на Архитектора Власова. Ежедневно сюда тянется караван грузовиков. За два месяца сугробы достигли уровня четвертого этажа.

— Только круглосуточно машины привозят снег — ничего отсюда не уезжает!

"Заготовку сделаем, потом будем возить в топилку — это все временно!" — говорит водитель одного из "КамАЗов".

Временным пристанищем для снега стала и площадка бывшего ДК имени Горького. Местные жители волнуются, что реагенты из сугробов отравят почву, а их зеленый уголок останется только на граффити при входе в сквер.

— Опасения — то, что все будет заражено. Это ж понятно, несколько лет не будет расти ничего!

Пока снимали сюжет, на Миусской началась уборка. Местную достопримечательность, наконец, по кускам начали растаскивать экскаваторы.

"Здесь сейчас примерно около 18 тысяч кубов снега, для себя мы поставили цель до конца этой недели все вывезти. Работы проводим в ночное время, чтобы не загружать и без того сложный автомобильный трафик", — говорит директор ГБУ "Жилищник" района Тверской Эдуард Ханахян.

Снег, пока не растаял, обещают вывезти и с других накопительных площадок — пусть они и не такие популярные.

Текст: "Вести-Москва"

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