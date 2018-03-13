Актер из сериалов "Универ" и "Склифосовский" Олег Граф умер, не дожив до 50 лет

В Москве скончался актер Олег Граф. Ему было 49 лет. Он известен зрителям по ролям во многих российских сериалах. В частности, Граф снимался в сериалах "Склифосовский", "Универ", "Тайна института благородных девиц", "Ложь во спасение", "Новая общага" и других.

Кроме того, в документальном фильме "Освобождение Европы" Граф играл президента США Гарри Трумэна, а в ленте "Нулевая Мировая" – Николая I, напоминает "Москва 24".

Актер также был занят в постановках Театра на Бутырке, режиссировал спектакли "Про непослушного Зайчонка", "Олимпиада" и "Воспитанница".

По сведениям ряда СМИ, причиной смерти актера стало онкологическое заболевание.

Олег Граф родился в Москве в 1968 году. Закончил театральную студию при Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии. В июле ему исполнилось бы 50.