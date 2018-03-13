Министр спорта Украины призвал к бойкоту биатлонного этапа Кубка мира в Тюмени

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей официальной странице в Facebook призвал украинских спортсменов бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Соревнования пройдут с 22 по 25 марта.

"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили про бойкот этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден в том, что и наше биатлонное сообщество должно стать частью этой кампании. Это моя позиция как министра и гражданина — я за бойкот", — написал Жданов.





Однако на этом украинский министр не остановился и продолжил свое заявление, назвав Россию "государством-агрессором" и заявив, что "Россия – это государство, где использование допинга стало одним из элементов национальной политики".

"Думая, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра", — добавил Жданов.