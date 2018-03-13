Почему человечество выжило после мощнейшего извержения супервулкана

Тема:
Геология и науки о Земле 36 минут назад
Почему человечество выжило после мощнейшего извержения супервулканаЧитайте нас в Telegram
За последние два миллиона лет на Земле лишь однажды произошло событие, которое можно сравнить с настоящим апокалипсисом. Речь идёт о мощнейшем извержении супервулкана Тоба на острове Суматра 74 тысячи лет назад. По данным специалистов, вулканические газы и пепел извергались в атмосферу нашей планеты в течение нескольких недель.
И теперь учёным очень интересно, как же древние люди сумели выжить после такой экологической катастрофы?
Поясним, что извергался Тоба как раз во время последней ледниковой эпохи, и после этого катаклизма на Земле похолодало ещё сильнее. Дело в том, что при мощных извержениях в атмосферу попадает гигантское количество двуокиси серы, которая образовывает при контакте с другими соединениями аэрозоли, отражающие 25-90% солнечного света. В итоге получается эффект, обратный парниковому: на планете наступает так называемая вулканическая зима.
Некоторые эксперты считают, что такое событие неизбежно привело бы к сильному сокращению численности населения и образованию эффекта бутылочного горлышка, который подразумевает снижение генетического разнообразий популяции, а в данном случае – почти полное исчезновение человеческого рода.
Впрочем, другие исследователи полагают, что последствия природной катастрофы были не столь драматичными. И эту теорию подтверждает недавняя работа международной команды антропологов и вулканологов из США, Греции и Южной Африки.
По их данным, после извержения супервулкана некоторые древние народы, в частности, обитавшие на южном побережье африканского континента, не просто выжили, но даже процветали, а экологические условия были не такими уж суровыми, как принято считать.
Авторы поясняют: к моменту катастрофы современные люди начали мигрировать из Африки; они как минимум достигли Ближнего Востока, хотя вероятнее, что успели выйти и за пределы этого региона. Логично предположить, что большинство из них погибло: вулканическая зима неизбежно повлекла за собой резкое сокращение жизненно важных ресурсов, в первую очередь, продовольствия.
Но если нечто подобное и происходило в Азии, то до Африки губительные последствия почему-то не дошли. Исследователи нашли в ряде пещер множество каменных артефактов, фрагментов предметов быта и инструментов, а также останки самих древних людей. Причём археологические данные свидетельствуют о том, что эпичное событие в общем-то не изменило их жизнь.
"Мы обнаружили, что во время и после извержения люди постоянно жили на этом месте, и не было никаких доказательств того, что это повлияло на их повседневную жизнь", — отмечает член исследовательский группы Эрих Фишер (Erich Fisher) из Аризонского государственного университета, США.
Любопытно, что, судя по датировке находок, плотности расположения костей и следов огня, активность древних племён даже увеличилась после природного катаклизма. И эти данные никак не соотносятся с гипотезами о том, что наступление глобальной вулканической зимы якобы привело человечество практически к вымиранию, уточняют специалисты.
Они полагают, что африканские народы выжили 75 тысяч лет назад благодаря тому, что обитали на побережье, иными словами, их спас океан. Дело в том, что прибрежные экосистемы считаются, грубо говоря, более выносливыми. Люди могли питаться рыбой и морепродуктами, которые менее восприимчивы к отсутствию света или изменению состава атмосферы, чем растения и наземные животные.
В то же время, авторы выяснили, что южноафриканское побережье до сих пор хранит следы катастрофы: в слоях осадочных пород были найдены крошечные частицы вулканического стекла (криптотефры), которые не видны вооружённым глазом. Химические подписи этих частиц соответствуют образцам, найденным на различных индонезийских островах; возраст фрагментов также совпадает с датой извержения (погрешность в расчётах может составлять до 10%).
Кстати, учёных, не принимавших участия в работе, впечатлило это исследование и особенно тот факт, что специалисты сумели выделить редчайшие частицы криптотефры, причём в некоторых образцах соотношение составило лишь две частицы на грамм осадка.
"Это прекрасный маркер. Особенно впечатляет, что команда смогла найти следы пепла в девяти тысячах километров от вулкана", — отмечает археолог Майкл Петраглия (Michael Petraglia) из Института изучения истории человечества Макса Планка (Германия).
Впрочем, другие исследователи относятся к выводам скептически и полагают, что доказательств "процветания" африканского народа после извержения Тоба недостаточно. Вероятно, лишь дальнейшая работа в Южной Африке и Азии поможет понять, кто же прав.
Научная статья по итогам исследования представлена в журнале Nature.
Кстати, ранее исследователи связали с масштабными извержениями вулканов восстания в эллинистическом Египте, а также упадок Восточной Римской империи.
Ранее по теме
-
"Космический" лёд в алмазах рассказал о воде, текущей на рекордных глубинах1 сутки назад
-
Вулканологи обнаружили под тропическим островом столб магмы, который помнит первозданную Землю11 суток назад
-
Окисленное железо из глубин мантии Земли удивило геологов1 месяц назад
-
Вулканические кристаллы помогут учёным прогнозировать опасные извержения1 месяц назад
-
Геологи озвучили необычную причину извержения вулканов1 месяц назад
-
В строительстве Букингемского дворца и Пентагона поучаствовали доисторические микробы1 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Трамп заменил Тиллерсона на Помпео
- Санкции, бойкот, кибератаки: Лондон готовит ответные меры
- Вспоминая Олега Табакова
- Миллер назвал причины расторжения контрактов с "Нафтогазом"
- "Сбежавшая в Россию" Надежда Савченко нашлась в ПАСЕ
Самое читаемое
-
Трагедия под Истрой: собак-людоедов прикармливали на местном складе
- США ударят по сирийским войскам без разрешения Совбеза ООН
- Актер из сериалов "Универ" и "Склифосовский" умер, не дожив до 50 лет
- Черный ящик расскажет о гибели невесты и семи ее подруг
- Напиться и накуриться: что такое современная "вписка"?
Авто.Вести.Ru
-
Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- Лучшие девушки автосалона в Женеве
- Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Обновленный Mercedes-Benz C-Class взял технологии у "старших"
- В Kia сообщили, когда в России стартует обновленная Optima
Экономика
-
Россия не будет покупать американские облигации?
- Торговых войн еще можно избежать?
- Госдеп решил конкурировать с РФ на газовом рынке ЕС
- Самые конфликтные регионы России
- Генштаб РФ: если США ударят по Дамаску, мы ответим
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Как алкоголь может навредить здоровью: рак, психоз и не только
- 14 мифов о сне, в которые не стоит верить
- Родители, сажающие детей на диету, не всегда правы
- Правда или миф: растут ли волосы и ногти после смерти?
- Есть вопрос: что делать с недостатком витамина D
Вести в 20.00
-
Сцена была его жизнью: не стало Олега Табакова
- Россия выходит в лидеры агропромышленного рынка
- Трагедия под Истрой: собак-людоедов прикармливали на местном складе
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Автохаму на BMW вынесен приговор
- Проворовавшегося директора столичной школы нашли в шкафу
- Первая "Ласточка": Москву и Иваново связал новый экспресс
- Что делать, если во дворе - снежный Эверест?
- Легендарный лингвист Игорь Шехтер отмечает вековой юбилей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Игра Bitcoin Tycoon: почувствуй тяготы майнинга
- 10 игр, которые "умрут" в течение ближайших 5 лет
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Стивен Спилберг: у истоков Call of Duty и всей современной поп-культуры
- Разработчики «Ведьмака» намекнули на скорое возвращение Геральта
Наука
-
Графен превратили в эффективный контейнер для удобрений
- Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному
- "Клеточный секрет" татуировок позволит удалять их более эффективно
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"