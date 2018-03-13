Почему человечество выжило после мощнейшего извержения супервулкана

За последние два миллиона лет на Земле лишь однажды произошло событие, которое можно сравнить с настоящим апокалипсисом. Речь идёт о мощнейшем извержении супервулкана Тоба на острове Суматра 74 тысячи лет назад. По данным специалистов, вулканические газы и пепел извергались в атмосферу нашей планеты в течение нескольких недель.

И теперь учёным очень интересно, как же древние люди сумели выжить после такой экологической катастрофы?

Поясним, что извергался Тоба как раз во время последней ледниковой эпохи, и после этого катаклизма на Земле похолодало ещё сильнее. Дело в том, что при мощных извержениях в атмосферу попадает гигантское количество двуокиси серы, которая образовывает при контакте с другими соединениями аэрозоли, отражающие 25-90% солнечного света. В итоге получается эффект, обратный парниковому: на планете наступает так называемая вулканическая зима.

Некоторые эксперты считают, что такое событие неизбежно привело бы к сильному сокращению численности населения и образованию эффекта бутылочного горлышка, который подразумевает снижение генетического разнообразий популяции, а в данном случае – почти полное исчезновение человеческого рода.

Впрочем, другие исследователи полагают, что последствия природной катастрофы были не столь драматичными. И эту теорию подтверждает недавняя работа международной команды антропологов и вулканологов из США, Греции и Южной Африки.

По их данным, после извержения супервулкана некоторые древние народы, в частности, обитавшие на южном побережье африканского континента, не просто выжили, но даже процветали, а экологические условия были не такими уж суровыми, как принято считать.

Авторы поясняют: к моменту катастрофы современные люди начали мигрировать из Африки; они как минимум достигли Ближнего Востока, хотя вероятнее, что успели выйти и за пределы этого региона. Логично предположить, что большинство из них погибло: вулканическая зима неизбежно повлекла за собой резкое сокращение жизненно важных ресурсов, в первую очередь, продовольствия.

Но если нечто подобное и происходило в Азии, то до Африки губительные последствия почему-то не дошли. Исследователи нашли в ряде пещер множество каменных артефактов, фрагментов предметов быта и инструментов, а также останки самих древних людей. Причём археологические данные свидетельствуют о том, что эпичное событие в общем-то не изменило их жизнь.

"Мы обнаружили, что во время и после извержения люди постоянно жили на этом месте, и не было никаких доказательств того, что это повлияло на их повседневную жизнь", — отмечает член исследовательский группы Эрих Фишер (Erich Fisher) из Аризонского государственного университета, США.

Любопытно, что, судя по датировке находок, плотности расположения костей и следов огня, активность древних племён даже увеличилась после природного катаклизма. И эти данные никак не соотносятся с гипотезами о том, что наступление глобальной вулканической зимы якобы привело человечество практически к вымиранию, уточняют специалисты.

Они полагают, что африканские народы выжили 75 тысяч лет назад благодаря тому, что обитали на побережье, иными словами, их спас океан. Дело в том, что прибрежные экосистемы считаются, грубо говоря, более выносливыми. Люди могли питаться рыбой и морепродуктами, которые менее восприимчивы к отсутствию света или изменению состава атмосферы, чем растения и наземные животные.

В то же время, авторы выяснили, что южноафриканское побережье до сих пор хранит следы катастрофы: в слоях осадочных пород были найдены крошечные частицы вулканического стекла (криптотефры), которые не видны вооружённым глазом. Химические подписи этих частиц соответствуют образцам, найденным на различных индонезийских островах; возраст фрагментов также совпадает с датой извержения (погрешность в расчётах может составлять до 10%).

Кстати, учёных, не принимавших участия в работе, впечатлило это исследование и особенно тот факт, что специалисты сумели выделить редчайшие частицы криптотефры, причём в некоторых образцах соотношение составило лишь две частицы на грамм осадка.

"Это прекрасный маркер. Особенно впечатляет, что команда смогла найти следы пепла в девяти тысячах километров от вулкана", — отмечает археолог Майкл Петраглия (Michael Petraglia) из Института изучения истории человечества Макса Планка (Германия).

Впрочем, другие исследователи относятся к выводам скептически и полагают, что доказательств "процветания" африканского народа после извержения Тоба недостаточно. Вероятно, лишь дальнейшая работа в Южной Африке и Азии поможет понять, кто же прав.

Научная статья по итогам исследования представлена в журнале Nature.

Кстати, ранее исследователи связали с масштабными извержениями вулканов восстания в эллинистическом Египте, а также упадок Восточной Римской империи.