В Дагестане схвачена банда вымогателей

На территории Дагестана оперативники МВД и ФСБ России во взаимодействии с бойцами Росгвардии задержали девять членов организованной группы вымогателей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из ФСБ России, УВД САО ГУ МВД России по Москве, УУР МВД по Республике Дагестан во взаимодействии и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в разбойном нападении и вымогательстве денежных средств в особо крупном размере", — сказала представитель МВД.

По словам Волк, члены ОПГ вымогали 6 миллионов рублей у руководителя одного из дагестанских СМИ, угрожая расправой ему и его родственникам.

После угроз последовало неудачное нападение, в результате которого правоохранители задержали двух подозреваемых. Возбуждено два уголовных дела по статьям "Разбой" и "Вымогательство", отметила Волк.

По словам представителя МВД, в ходе следствия были задержаны еще семь фигурантов, у них был обнаружен пистолет и восемь патронов к нему, было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".