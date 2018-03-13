Камеры наблюдения зафиксировали убийство ревнивцем соперника в сургутском ТЦ

Дагестанский Отелло, на глазах продавцов и посетителей торгового центра в Сургуте зарезавший своего соперника, взят под стражу, ему грозит до 15 лет колонии, сообщается на сайте городского суда. Инцидент попал в объективы камер наблюдения.

ЧП произошло в 11:11 в минувшую субботу, 10 марта, в магазине "Л'Этуаль" в торговом центре "Аура". На кадрах видно, как 36-летний уроженец Дагестана преследует своего 25-летнего соперника и в конце концов загоняет его в угол, где наносит по меньшей мере четыре удара ножом. Добив молодого человека, он быстро убежал с места, сел в машину и уехал за город, но вскоре вернулся и сам явился в полицию.

Детали ссоры не разглашаются, известно лишь, что причиной конфликта стала общая знакомая, к которой оба мужчины питали теплые чувства. Именно ревность и вынудила вспыльчивого поклонника взяться за оружие.

За убийство оппонента ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.