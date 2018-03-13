Путин прибыл в Дагестан

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан.

Как передает ТАСС, по словам пресс-секретаря лидера страны Дмитрия Пескова, в Махачкале Путин встретится с представителями общественности региона, а затем он проведет специальное совещание по вопросам социально-экономического развития республики.

В качестве президента РФ предыдущий раз Путин посетил Дагестан в феврале 2008 года. Тогда, в ходе посещения ряда воинских частей на Северном Кавказе руководитель страны побывал, среди прочего, в расположении 33-й отдельной мотострелковой горной бригады в дагестанском селении Ботлих.