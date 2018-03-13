Таиланд запретил сотрудникам ФБР встречаться с Рыбкой

Таиланд запретил сотрудникам ФБР встречаться с РыбкойЧитайте нас в Telegram
Сотрудники ФБР обращались в Иммиграционного бюро Таиланда, пытаясь организовать встречу с задержанными в этой стране видеоблогерами Александром Кирилловым и Анастасией Вашукевич, более известными как Алекс Лесли и Настя Рыбка, но получили отказ, передает ТАСС.
По данным телекомпании CNN, такой запрос был сделан агентами ФБР на прошлой неделе. Отказ его удовлетворить местные власти объяснили тем, что право на встречи с задержанными имеют лишь их официальные представители или члены семей.
Как сообщалось ранее, в конце февраля десять человек — восемь россиян, а также граждане Белоруссии и Литвы — были взяты под стражу в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга.
Одними из организаторов этого мероприятия, участие в котором принимали более 40 российских туристов, были Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич. 27 февраля шестерых из задержанных, в том числе Вашукевич и Кириллова, выпустили под залог в размере 150 тысяч батов (4,7 тыс. долларов) за одного человека. Однако их опять взяли под стражу сотрудники Иммиграционного бюро Таиланда, так как ведомство аннулировало их визы.
Вашукевич и Кириллова перевели в Бангкок, в изолятор временного содержания Иммиграционного бюро Таиланда.
Вероятно, они пробудут там несколько месяцев вплоть до суда, после чего их ожидает депортация. При этом в случае с Вашукевич ее вышлют в Минск, поскольку известная в России Настя Рыбка является гражданкой Белоруссии.
Вашукевич ранее предложила американским СМИ предоставить информацию о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы и экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа — Поле Манафорте в обмен на содействие в освобождении из тюрьмы в Таиланде.
Однако на прошлой неделе руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Госдепартамент не в курсе каких-либо планов выслушать Вашукевич, отметив, что власти США оказывают поддержку американским гражданам, а она таковой не является.
Ранее на Вашукевич подал судебный иск бизнесмен Олег Дерипаска по факту размещения в социальных сетях частных фотографий, на которых он запечатлен и сделанные тайно аудиозаписи разговоров, раскрывающие детали его жизни.
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