Спикер Госдумы: в покушении на Скрипаля виновата Великобритания

Ответственность за ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери полностью лежит на Великобритании, уверен спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

По его мнению, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сейчас пытается очень неумело отвести подозрения от британской стороны.

"Хотелось бы, чтобы наши коллеги из парламента Британии не шли по этому пути, потому что вся ответственность за ситуацию, которая сложилась с гражданами России, покинувшими нашу страну, лежит на Британии", — заявил РИА Новости Володин, подчеркнув, что истории с Литвиненко и Березовским это только подтверждают.

"Явно совершенно, что к этому причастны органы власти, спецслужбы Великобритании, потому что Россия не только не имеет к этому отношения, но даже анализируя эту ситуацию со всех сторон, просто по определению никак не заинтересована, в том, чтобы такое происходило", — указал председатель нижней палаты российского парламента.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. По словам представителей британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства ("Новичок"). Тереза Мэй заявила, что к отравлению "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство и потребовала разъяснений по этому делу до вечера 13 марта.