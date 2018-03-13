Санкции, бойкот ЧМ-2018 и массированные кибератаки: Лондон готовит ответные меры

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Отравление Скрипаля 36 минут назад
Санкции, бойкот ЧМ-2018 и массированные кибератаки: Лондон готовит ответные мерыЧитайте нас в Telegram
Посол Великобритании в России Лори Бристоу вызван в российский МИД. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны. Ранее премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй предъявила Москве ультиматум: потребовала прояснить ситуацию по делу Сергея Скрипаля и пригрозила некими ответными мерами.
Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия ответит на запрос Лондона, но только если Британия выполнит свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. Министр при этом подчеркнул, что Россия не виновна в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тем временем в прессе обсуждают, какие именно санкции может готовить Лондон и как они могут сказаться на отношениях с Москвой.
От экономического давления до массированной кибератаки. Мировые СМИ рассуждают о том, что может предпринять Тереза Мэй в связи с делом Сергея Скрипаля. Официально премьер выдвинула Москве что-то наподобие ультиматума. Она потребовала разъяснений от российских властей по делу Скрипаля и выделила на ответ 24 часа. Истекают они уже сегодня. В противном случае, как заявила Мэй, случившееся будет расцениваться как "акт применения силы в отношении Соединенного Королевства". И это при том, что сам Лондон, как отмечают в российском МИД, свои выводы никакими фактами не подтвердил.
"Мы сразу же запросили официальной нотой доступ к этому веществу, чтобы наши эксперты могли проанализировать его. В той же ноте мы потребовали предоставить нам доступ ко всем фактам, связанным с расследованием, учитывая, что одной из пострадавших является Юлия Скрипаль — российская гражданка. На эти абсолютно закономерные требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано. Так что прежде чем прежде чем ставить ультиматумы России, Великобритания должна соблюсти собственные обязательства по международному праву, в частности, Конвенции по запрещению химического оружия. Ну и вообще, говоря о манерах, нужно помнить, что эпоха колониализма осталась давно в прошлом", — подчеркнул Лавров.
Западные аналитики сходятся во мнении, что компромисса Москва и Лондон достигнут вряд ли. Финансовые обозреватели CNN наиболее вероятным сценарием называют введение против России экономических санкций. Речь идет о заморозке активов и усилении уже существующих ограничительных мер, принятых в связи с так называемым "актом Магнитского".
Список сразу из десяти ответных мер разной степени жесткости подготовили эксперты The Guardian. Помимо финансовых инструментов, в перечне высылка дипломатов, бойкот чемпионата мира по футболу, усиление военного давления со стороны НАТО. Но если эти пункты маловероятны, но в теории ожидаемы, то предложение провозгласить Россию страной-спонсором терроризма уже граничит с абсурдом.
Еще дальше идут аналитики The Daily Mail. Ссылаясь на источники в британском правительстве, издание пишет, что Лондон форсирует подготовку наступательного киберподразделения, основной целью которого станет компьютерная сеть Кремля, а также серверы ведущих российских СМИ, которые, по мнению британских чиновников, занимаются пропагандой.
Пока в прессе спекулируют о возможных шагах Лондона, на словах Великобритания уже заручилась поддержкой Вашингтона, Парижа и Берлина. Генсек НАТО также встал на сторону Терезы Мэй. Впрочем, пока речь только о политическом подтексте, вероятность присоединения к возможным британским санкциям, как пишут в прессе, пока под большим вопросом.
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