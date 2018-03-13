Эксперт: "Новичок" никогда не состоял на вооружении России

Отправляющее вещество "Новичок" никогда не состояло на вооружении России. Об этом в программе "60 минут" заявил Антон Уткин, эксперт по химическому оружию, инспектор ООН по Ираку (1994), автор российских технологий уничтожения химического оружия.

Он подчеркнул, что никаких данных, подтверждающих, что "Новичок" является более эффективным, чем существующие отравляющие вещества, нет. Формулу соединения опубликовал Вил Мирзаянов. Он сделал это "для того, чтобы те, кто попытается синтезировать "Новичок", знали, что тут же умрут".

"Поэтому если формулы известны, то его могла синтезировать любая страна, проверить и подтвердить, что это соединение является очень эффективным и очень токсичным. Но ни одного заявления ни от одной страны мы не получали", — сказал эксперт.

Уткин, который ранее руководил коллективом, занимавшийся разработками технологий для уничтожения химического оружия в России, подчеркнул, что "Новичок" никогда не стоял на вооружении России.

"Все, что мы слышим, — это данные СМИ. Это крайне непрофессиональный источник для обсуждения таких вопросов", — заявил эксперт.

Он напомнил, что Россия всегда последовательно выполняла все свои обязательства в вопросах уничтожения и нераспространения химического оружия. Россия была активным государством-создателем Конвенции по запрещению химического оружия. Наша страна выполнила свои обязательства раньше срока, в то время США не выполнили до сих пор. Кроме того, нет ни одного подтвержденного случая, когда Россия или СССР применяли химическое оружие. Также эксперт напомнил о химических атаках, которые устраивали американцы во время войны во Вьетнаме.

"Кто создавал химическое оружие Ливии, Сирии и Ирану? Это компании из Германии, Франции, Великобритании", — напомнил Уткин.

Эксперт пояснил, что при производстве конкретного отравляющего вещества образуются определенные примеси. В пример он привел ситуацию с расследованием химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне. Специалисты взяли образцы почв, посмотрели и увидели определенные примеси. На основании этого они заявили, что это оружие было произведено в Сирии. Но примеси не являются доказательством того, где было произведено оружие. Они являются лишь доказательством технологии, по которой это оружие было произведено. Тем самым Совместный механизм по расследованию фактов применения химического оружия, против которого России проголосовала в ноябре прошлого года, допустил ошибку.

Отвечая на вопрос журналистки, сколько времени, по его мнению, может занять исследование вещества в Великобритании, Уткин ответил, что для этого необходимо иметь образец вещества, которое произведено в России. Тогда его можно сравнить с тем веществом, которое было найдено на месте преступления.

"Но даже если вещества по примесям похожи, это говорит только о методе производства, но не о месте", — подчеркнул Уткин.

Кроме того, он задал вопрос: если был применен супертоксичный яд, то почему Скрипали остались живы? Также выздоровел пострадавший полицейский. И людям, которые тоже якобы получили поражение, рекомендовали просто постирать одежду.

"И это суперэффективное боевое отравляющее вещество? Это что-то очень странное", — уверен Уткин.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены на прошлой неделе рядом с одним из торговых центров в лондонском районе Солсбери. Оба они находятся в критическом состоянии. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ждет от Москвы разъяснений по этому делу.