Путин посетит Крым и Кубань

Президент России Владимир Путин 14 марта совершит рабочую поездку в ряд регионов Южного федерального округа — Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь.

Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе российского лидера.

В ходе своего визита на полуостров Путин посетит строящийся Крымский мост, осмотрит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь", а также побывает в Севастополе.

13 марта президент РФ прибыл с рабочей поездкой в Дагестан, где встретится с общественностью и проведет отдельное совещание по общественно-социальным вопросам республики.