Трамп заменил Тиллерсона на Помпео. ЦРУ впервые возглавит женщина

Дональд Трамп уволил с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона и назначил на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео, пишет The Washington Post. Об отставке Ти Рекса, как неофициально зовут американцы Тиллерсона, стало известно еще 9 марта. Ему пришлось прервать африканское турне и вернуться в Вашингтон.

Таким образом, в Госдепартамент приходит Майкл Помпео, который недавно провел блестящие переговоры с несговорчивой Северной Кореей. А в его кресло в ЦРУ впервые в американской истории садится женщина — нынешний заместитель директора ведомства Джина Хаспел. Если, конечно, такое решение Трампа будет подтверждено сенаторами.

В своем заявлении для прессы президент Соединенных Штатов похвалил Помпео. Трамп перечислил послужной список нового главы внешнеполитического ведомства и добавил: "Я горжусь тем, что назначил директора ЦРУ нашим новым госсекретарем".

Похвалил он и новую главу разведки, сообщив, что назначение Джины Хаспел станет исторической вехой, поскольку это первая леди на таком посту.

Вопреки ожиданиям, похвалил Трамп и "уходящую натуру", Тиллерсона, но как-то сдержанно: "Я желаю ему и его семье всего хорошего"

Три источника The Washington Post в Белом доме прокомментировали новые перестановки. Они убеждены, что кандидатура Помпео во главе Госдепа как нельзя лучше подходит для предстоящих и очень важных для США переговоров с Ким Чен Ыном. А вот Тиллерсон "слишком упорен" в своем видении северокорейской проблемы.

У Помпео репутация "ястреба" и консерватора, весьма жестко настроенного против России. Он является сторонником консервативного движения Tea Party, выступавшего против политики Барака Обамы, в частности его реформы сферы здравоохранения. Помпео также критиковал ядерную сделку с Ираном.

Относительно расследования того, что российские хакеры якобы могли вмешаться в американские выборы, он счел достоверными данные спецслужб и высказался за жесткий ответ на кибератаки.