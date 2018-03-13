В США рухнул в ущелье автобус с 52 школьниками

Автобус, перевозивший школьников, рухнул в ущелье в американском штате Алабама. Как сообщает ТАСС, пострадали около 20 человек. О погибших пока ничего не известно.

Школьники ехали домой в Алабаму из техасского Хьюстона, где были на экскурсии. Водитель не справился с управлением, и автобус съехал в ущелье.. На месте ДТП работают полицейские, спасатели и врачи.