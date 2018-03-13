Трамп: теперь Тиллерсон станет намного счастливее

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что лично принял решение об отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По его словам, он и Тиллерсон неоднократно обсуждали этот вопрос.

Как отвечает "Интерфакс", мнения Трампа и Тиллерсона различались по ряду вопросов международной политики США, в частности, по вопросу сделки с Ираном.

Дональд Трамп считает, что с уходом с этой должности Рекс Тилерсон станет "намного счастливее".

Между тем, как сообщил РИА Новости заместитель госсекретаря Стив Голдштейн, Рекс Тиллерсон не знает о причинах своего увольнения с поста госсекретаря США и не обсуждал это с президентом. По его словам, Тиллерсон благодарен за предоставленную возможность работать на посту госсекретаря и желает назначенному на эту позицию Майку Помпео всего наилучшего.

В свою очередь руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков считает, что назначение экс-главы ЦРУ Майкла Помпео, имеющего репутацию "ястреба", на пост главы госдепартамента выгодно Дональду Трампу в качестве аргумента в пользу отсутствия связей с Москвой и означает, что на российском направлении Вашингтон будет действовать жестче.

"В условиях, когда Трампа обвиняют в связях с Россией, вполне логично, что на важные должности тот назначает людей, которых никак нельзя заподозрить в симпатиях к Москве, — сказал Павел Шариков. — Если за плечами уволенного Рекса Тиллерсона в основном карьера успешного бизнесмена, то Помпео — разведчик и государственный служащий. У него репутация "ястреба", и на российском направлении, как минимум, не стоит ждать позитивных изменений".

Другой эксперт — ведущий сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко — считает, что отставка Тиллерсона может быть связана с разногласиями с президентом США по вопросам внешней политики. По его мнению, внешняя политика Вашингтона вряд ли изменится. "Тиллерсон пытался действовать более осторожно, более дипломатично, чем этого хотел бы Трамп, больше стремился к поиску компромиссов, Трампу это не понравилось", — сказал Алексей Фисенко.

Президент США уволил с должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. Место Помпео во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

Рекс Тиллерсон (которого называют еще Техасский Тирекс) – кавалер Ордена Дружбы, проработал на должности госсекретаря США 14 месяцев.