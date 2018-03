ФИФА извинилась за трудности с покупкой билетов на чемпионат мира

Тысячи болельщиков столкнулись с трудностями при покупке билетов на матчи чемпионата мира 2018 года в России во время второго периода второго этапа продаж. Международная федерация футбола (ФИФА) уже принесла извинения и заявила, что проблемы связаны с огромным количеством желающих.

Новый этап продаж билетов, который ведется в порядке живой очереди, стартовал 13 марта на официальном сайте ФИФА. После начала продаж в 12:00 по московскому времени многие желающие не имеют возможность приобрести билеты в течение нескольких часов.

"Мы извиняемся перед теми, у кого сегодня возникли трудности с покупкой билетов, — говорится в заявлении ФИФА на официальной странице турнира в Twitter. — Мы получили многочисленные сообщения и полностью понимаем ваше разочарование. Мы были проинформированы, что проблемы связаны с огромным количеством болельщиков, получающих доступ к билетной платформе. Мы благодарим вас за ваше терпение".

We apologise to those who've had difficulties purchasing tickets today. We've noted the many messages & fully understand your frustrations.



We've been informed that the issues relate to the sheer volume of fans accessing the ticketing platform. We thank you for your patience.