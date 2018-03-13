Ответа не будет: Москва обвинила Лондон в нечистоплотной попытке дискредитации

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест британскому послу Лори Бристоу. В ведомстве подчеркнули, что Россия не причастна к отравлению Сергея Скрипаля, а действия британских властей носят откровенно провокационный характер.

"Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества", — заявили в МИД.

Еще одно условие — Великобритания должна начать действовать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, которая предполагает совместное расследование инцидента.

Как сообщает РИА Новости, во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что без этого заявления Лондона бессмысленны, а весь инцидент является "очередной нечистоплотной попыткой британских властей дискредитировать Россию".

Между тем британский посол Лори Бристоу рассказал, что провел встречу с первым заместителем главы МИД Владимиром Титовым. Встреча продлилась около получаса. Бристоу подтвердил, что Великобритания ожидает к вечеру вторника объяснений от российского государства, что за вещество было использовано в Солсбери. В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая назвала инцидент "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства", озвучит решение по делу Скрипаля.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Британские власти заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом российского производства ("Новичок"). Между тем эксперт Антон Уткин заявил, что это вещество никогда не состояло на вооружении России, а кроме того, его формула известна, и произвести его можно в любой стране.