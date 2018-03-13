Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Камилу Даянову

26 февраля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Камилы Даяновой из Башкирии. У девочки врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Камила растет, дефект увеличивается, возрастает и нагрузка на сердце. Девочке необходима срочная операция, которую готовы провести уфимские кардиохирурги. Это единственный способ предотвратить тяжелые осложнения.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (259 315 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 217 004 руб. Читатели Русфонда собрали 52 599 руб. Всего собрано 269 603 руб. Госпитализация в апреле–2018. Родители Камилы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".