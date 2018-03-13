Умерший соратник Березовского задолжал в России 10 миллиардов

Умерший в Лондоне подельник Бориса Березовского Николай Глушков задолжал в России без малого 10 миллиардов рублей — эти долги могут перейти его правопреемникам, если такие объявятся.

Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

О кончине Глушкова, заочно приговоренного в РФ к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", общественность оповестил в Facebook владелец газет "Ведомости" и The Moscow Times Демьян Кудрявцев.

68-летний Глушков в 1999 году был привлечён к следствию по "Делу Аэрофлота", по которому также выдвигались обвинения против Бориса Березовского.

В декабре 2000 года был арестован по обвинению в мошенничестве, хищении валютных средств, а также в отмывании преступно нажитых средств за границей и невозвращении валюты из-за границы.

Как сообщало следствие, в 90-е Березовский создал в руководстве "Аэрофлота" свое "лобби", внедрив туда людей из подконтрольных ему структур. Среди них были первый заместитель гендиректора "Аэрофлота" Глушков, заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Александр Красненкер и другие.

С их подачи был принят ряд решений о размещении средств и взятии кредитов у швейцарских фирм, подконтрольных Березовскому и Глушкову, в результате чего были похищены сотни миллионов рублей, полагает следствие.

Позднее Глушкову инкриминировали ещё и побег из больницы, где он находился под стражей.

В 2004 году Савёловский суд Москвы оправдал Глушкова по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, но признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега и приговорил к трём годам и трём месяцам заключения. С учётом того, что он под стражей находился с декабря 2000 года, Глушков был освобождён в зале суда.

После этого уехал из России, жил в Великобритании.

С 2017 года по решению Савеловского суда Москвы судебные приставы пытаются взыскать с Глушкова 7,4 миллиарда рублей ущерба от преступления (речь, очевидно, идет о хищении у "Аэрофлота" 122 миллионов долларов).

С 2011 года по решению Головинского суда Москвы с Глушкова пытались взыскать более 2 миллиардов рублей. В общей сложности, за ним числится свыше 9,66 миллиарда рублей долгов.

Собеседник агентства подчеркнул, что после получения достоверных сведений о смерти должника судебный пристав заменит Глушкова на правопреемника, если такой объявится и он должен будет исполнить решение суда в полной мере.