Каким людям больше других грозит зависимость от социальных сетей

Социальные сети без преувеличения можно сравнить с кроличьими норами из "Алисы в стране чудес": пользователь буквально на минуту заходит проверить обновления ленты, а пропадает на целые часы. Каждый современный человек знаком с такой ситуацией, но некоторым действительно трудно выключить злосчастный гаджет. Учёные считают, что в этом отчасти виноваты некоторые черты личности пользователя.

Согласно недавнему исследованию, люди с определёнными чертами больше других рискуют развить зависимость от соцсетей.

Как отмечает в пресс-релизе один из авторов недавней работы Исаак Фагхефи (Isaac Vaghefi) из Бингемтонского университета, было много исследований о том, как комбинация определённых черт личности влияет на зависимость от наркотиков или алкоголя. И, напротив, существует не так много научных работ, изучающих то, как черты личности способны повлиять на другие зависимости, связанные с технологиями (например, социальными сетями).

В рамках недавней научной работы специалисты опросили примерно 300 студентов. При помощи анкет они хотели определить тип личности участников и оценить уровень зависимости от социальных сетей, которыми они пользовались чаще всего.

В частности, студенты должны были согласиться или опровергнуть утверждения: "Иногда я пренебрегаю важными делами из-за моего интереса к социальной сети", "Я беспокоюсь, если не захожу в соцсеть", "У меня были неудачные попытки уменьшить количество времени, которое я трачу на соцсеть".

Оказалось, что три черты личности – невротизм (степень стресса, с которой люди переживают негативные эмоции – стресс или тревожность), добросовестность и доброжелательность – были связаны с зависимостью от социальных сетей.

Две другие черты личности, экстраверсия и открытость к новому опыту, не были связаны с зависимостью от социальных сетей.

Поясним, что эти качества являются частью пятифакторной модели личности.

В дополнение к анкетированию учёные проверили, как черты личности взаимодействуют друг с другом, поскольку они связаны с зависимостью от соцсетей. "Это сложная и запутанная тема, здесь нет упрощённого подхода", — считает Фагхефи.

В частности, учёные выяснили, что невротизм и склонность испытывать негативные эмоции (стресс или беспокойство) увеличивали риск развития зависимости от социальных сетей.

А добросовестность (склонность к самоконтролю, а также сильное стремлению к достижению конкретных целей), напротив, уменьшали риск появления "недуга".

Тем не менее, отмечают авторы, когда они изучали эти черты вместе, то выяснилась любопытная деталь. Даже людям с высоким уровнем добросовестности грозит появление зависимости от соцсетей, если у них также был высокий уровень невротизма.

Возможно, пишут учёные, это может быть связано с тем, что высокий уровень стресса и тревожности может влиять или даже подавлять контроль человека над тем, как он пользуется соцсетями.

Также учёные выяснили, что такая черта, как доброжелательность, сама по себе не влияет на зависимость от социальных сетей. Но всё менялось, когда исследователи учитывали эту черту вместе с добросовестностью.

Они выяснили, что у людей с низкими уровнями доброжелательности и совестливости с большей вероятностью может появиться зависимость от соцсетей, чем у людей со средним уровнем этих черт.

Удивительно, что люди с высоким уровнем этих черт личности также были более склоны развить зависимость от социальных сетей, опять же по сравнению с участниками со средним уровнем обоих качеств.

Фагхефи считает, что это можно объяснить с точки зрения "рациональной зависимости". Иными словами, некоторые пользователи намерено используют соцсети намного больше, чем следовало бы, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду (например, для более частого общения с друзьями).

В данном случае речь идёт об уникальной ситуации, считают учёные, поскольку зависимость не будет результатом безрассудности или отсутствия самоконтроля, как это часто бывает. Человек получит зависимость в результате рационального и даже благонамеренного процесса.

По мнению авторов работы, необходимо провести ещё ряд дополнительных исследований, чтобы подтвердить результаты, поскольку в данной работе приняли участие лишь несколько сотен студентов. Тем не менее они считают, что полученные данные могут оказаться полезными для тех, кто лечится от подобных "технологических зависимостей".

"Наши результаты показывают, что пользователи с высокими уровнями ИТ-зависимостей не могут рассматриваться как одна однородная группа людей, поскольку разные черты личности могут играть различную роль в отношении таких проблем", пишут авторы работы в своей статье, не так давно представленной на 51 Гавайской международной конференции по системе наук (Hawaii International Conference on Systems Science).

Фагхефи надеется, что результаты работы помогут учёным увидеть полную картину того, как черты личности влияют на зависимости, а не просто фокусироваться на одной черте личности.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что использование соцсетей может продлевать человеку жизнь. Примечательно, что в сложной жизненной ситуации можно рассчитывать на помощь лишь четырёх друзей из соцсетей. Кроме того, социальные сети влияют на политические взгляды общества.