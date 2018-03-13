Первый день Помпео. Что готовит новый госсекретарь США

Майкл Помпео убрал с дороги бывшего теперь уже главу внешнеполитического ведомства Рекса Тиллерсона и вывел, возглавляемое им ЦРУ на новый уровень.

Для многих, кажется, очевидным, что глава одной из многочисленных разведслужб США, теперь сможет не только поставлять свои догадки и подозрения на стол президента, но и сам будет рулить зарубежной политикой США, исходя из того, как это кажется правильным именно силовому блоку Вашинтгтона.

Трамп пытается сохранить лицо и делает радостные заявления, выражая удовольствие от собственного кадрового решения. Однако, если принять во внимание отсутствие видимых конфликтов между ним и Тиллерсоном в последнее время, а также, не вызывавшую упрёков работу госсекретаря, становится ясно, что решение президента, скорее всего было вынужденным.

"Майк Помпео, глава ЦРУ, станет новым госсекретарем. Он отлично справится с работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!" — написал Трамп.

Приход Майкла Помпео в политику вряд ли эту самую политику украсит. Помпео не дипломат. Баскетбольная сборная, затем военная академия и служба в армии. В 2010 Помпео перебрался в Конгресс, став представителем Канзаса, а в ноябре 2016 получил приглашение от Трампа занять пост главы ЦРУ, на что и согласился.

О том, что Майкл Помпео сменит Рекса Тиллерсона, говорили ещё в конце прошлого года. Белый дом слухи опровергал. Уходили от прямых ответов и оба действующих лица.

Но уже тогда Помпео начал в своих заявлениях обрисовывать своё видение международной повестки. Говорить о том, что новый глава госдепартамента настроен на улучшение отношений с Россией, не приходится.

Если бегло посмотреть на сделанные им за последнее время заявления, то становится ясно, что улучшение отношений с кем бы то ни было, вообще не приоритет для него.

На днях Помпео заявил, что в речи Владимира Путина о новых видах вооружений, поступивших в российскую армию, для ЦРУ и Пентагона не было ничего неожиданного, и, вообще США готовы "обезопасить американский народ".

К тому же Майкл Помпео является последовательным приверженцем идеи о том, что Россия то и дело вмешивается в президентские выборы в США и компания, завершившаяся победой Трампа, вовсе не была единственной. Якобы и Барак Обама возглавил США не без участия Москвы.

Своим мнением на этот счёт поделился уже глава российского внешнеполитического ведомства. "Если утверждения (Помпео) означают, что мы вмешивались в выборы, получается, в 2008 году и в 2012 году, то значит, что президент Обама обязан нам своими победами. Оставляю это без комментариев. По-моему, это переходит грани разумного", — заявил Сергей Лавров.

Впрочем, главной угрозой во внешней политике для США Помпео назвал Китай. Причём, как в сфере экономики, так и в военной области. "Китай создает силы, которые направлены на то, чтобы противостоять проекции силы США по всему миру", — заявил Помпео.

Вот так и получается по логике нового госсекретаря – будешь демонстрировать силу против силы США и готовься быть записанным в главные враги.

Про силу Помпео вспоминал не далее как 2 дня назад, характеризую будущий курс в отношениях с КНДР. Администрация Обамы, якобы, проводила переговоры с Пхеньяном "с позиции слабого", а вот нынешняя будет вести их с позиции "невероятной силы".

Ну и не стоит забывать о санкциях, направленных против северокорейского режима, которые, по мнению Помпео, являются неотъемлемым инструментом распространения американского влияния.

И ещё один примечательный факт. В последних числах января в Вашингтоне состоялась статусная и представительная встреча руководителей спецслужб США и России. Помпео принял главу СВР Нарышкина, директора ФСБ Бортникова и начальника военной разведки РФ Коробова. Обсуждали, как сообщается, вопросы урегулирования в Сирии.

Вот только по логике самого бывшего главы ЦРУ такая встреча с русскими может стать хорошим поводом для истеблишмента в Вашингтоне считать, что и назначение Майкла Помпео на новый пост не стало только результатом его выдающихся дипломатических способностей.