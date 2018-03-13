Без еды и медикаментов, в страхе за свою жизнь: как живется в Восточной Гуте под властью боевиков

Из Восточной Гуты удалось вывести две группы мирных жителей. Таким образом, захваченный боевиками район покинули уже почти 150 человек. С теми, кто еще сегодня утром был заложниками, встретился Михаил Федотов.

На нейтральной полосе — метров за 20 до позиций правительственной армии — останавливается белый автобус. Внутри — мирные жители, которых после долгих переговоров с боевиками группировки "Джейш аль-Ислам" — их вели российские военные — удалось эвакуировать из города Дума. Старики, женщины, дети.

- Мне даже не верится, что нам с детьми удалось выйти из Думы. Но на той стороне остался мой муж. Боевики оставили его в качестве заложника.

- Я очень благодарен российской армии, которой удалось провести переговоры с террористами. Только благодаря России мы смогли выйти из Думы.

Истощенных и больных, женщин с маленькими детьми усаживают в машины сирийского арабского красного полумесяца. Остальные с вещами сами проходят через блокпост сирийской армии.

И вот сейчас после досмотра в так называемой серой зоне люди пешком идут в населенный пункт Мухайям аль-Вафеддин. В местной школе мирных жителей зарегистрируют, а кому необходима медицинская помощь, отправят в лечебные учреждения.

Во дворе школы людям в первую очередь дают передохнуть после опасной дороги: наливают воду, угощают сладостями. Жители Восточной Гуты рассказывают, как они жили под властью исламистов.

- Боевики заоблачно завышали цены на продукты. Например, килограмм сахара мог стоить в переводе на валюту до 30 долларов. А из тех продуктов, которые привез последний гуманитарный конвой, нам вообще ничего не досталось.

- У меня была инфекция в ноге, и боевики специально запрещали лечиться. В итоге ногу ампутировали. Но сейчас вновь пошли осложнения. Надеюсь, что здесь, на территории правительственных войск, медики смогут мне помочь.

Этот выход мирных жителей — самый масштабный за все время работы гуманитарных коридоров. Несколько партий по 30-40 человек, всего — 150 человек.

Не исключено, что в ближайшие дни позиции в Думе начнут покидать и сами террористы. По крайней мере, еще накануне боевики группировки "Джейш аль-Ислам" обратились к российским военным с просьбой выпустить раненых бойцов. По этому вопросу сейчас идут переговоры.