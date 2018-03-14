"Вечно молодые" голые землекопы всё-таки стареют

У странноватых грызунов, которые называются голыми землекопами, есть сразу несколько суперспособностей. К примеру, они имеют устойчивость к раку и не чувствуют боль, а ещё способны жить без кислорода 18 минут.

Но, пожалуй, больше всего они знамениты своей "вечной молодостью". Согласно недавним исследованиям, голые землекопы нарушают математический закон смертности Гомпертца, проживая в несколько раз дольше положенного. Да и старость в её привычном понимании этим грызунам не знакома: к примеру, их самки даже в преклонном возрасте остаются весьма плодовитыми.

И всё же некоторые основные механизмы старения уникальных животных исследователи обнаружили. Команда из Сколтеха совместно с коллегами из Гарвардского и Рочестерского университетов показала, что голый землекоп подвержен старению на клеточном уровне.

В ходе работы специалисты изучали реакцию клеток землекопа на три основных типа воздействия, активирующих процесс старения у других грызунов. Это собственно процесс развития и увядания организма, а также воздействие онкогенов и повреждение ДНК в результате радиации.

Выяснилось, что в каждом из этих случаев клетки землекопа стареют подобно клеткам мышей, не отличающихся высокой продолжительностью жизни. Однако, в отличие от сородичей, клетки долгожителя выдерживают значительно бо́льшие дозы радиации и проявляют бо́льшую устойчивость к повреждению ДНК. Другими словами, процесс старения в клетках голого землекопа запустить куда сложнее, чем в организме других грызунов: для этого нужны более мощные стимулы.

"Голые землекопы подвержены всем основным типам клеточного старения, но в то же время они демонстрирует гораздо более высокий уровень устойчивости к воздействию окружающей среды. Вероятно, это и является основным фактором, замедляющим старение и приводящим к значительному увеличению продолжительности жизни этого вида по сравнению с другими грызунами", – заключает один из авторов работы, аспирант Сколтеха Александр Тышковский.

Любопытно, что при различных видах внешнего воздействия процессы старения изначально запускались в различных типах клеток животных, отмечается в работе, опубликованной в журнале PNAS.

Напомним, что "источником молодости" могут также послужить физические упражнения, известный антиоксидант, красный перец и даже редкая генетическая мутация.