"Вечно молодые" голые землекопы всё-таки стареют

Тема:
Здоровое долголетие и старение 35 минут назад
"Вечно молодые" голые землекопы всё-таки стареютЧитайте нас в Telegram
У странноватых грызунов, которые называются голыми землекопами, есть сразу несколько суперспособностей. К примеру, они имеют устойчивость к раку и не чувствуют боль, а ещё способны жить без кислорода 18 минут.
Но, пожалуй, больше всего они знамениты своей "вечной молодостью". Согласно недавним исследованиям, голые землекопы нарушают математический закон смертности Гомпертца, проживая в несколько раз дольше положенного. Да и старость в её привычном понимании этим грызунам не знакома: к примеру, их самки даже в преклонном возрасте остаются весьма плодовитыми.
И всё же некоторые основные механизмы старения уникальных животных исследователи обнаружили. Команда из Сколтеха совместно с коллегами из Гарвардского и Рочестерского университетов показала, что голый землекоп подвержен старению на клеточном уровне.
В ходе работы специалисты изучали реакцию клеток землекопа на три основных типа воздействия, активирующих процесс старения у других грызунов. Это собственно процесс развития и увядания организма, а также воздействие онкогенов и повреждение ДНК в результате радиации.
Выяснилось, что в каждом из этих случаев клетки землекопа стареют подобно клеткам мышей, не отличающихся высокой продолжительностью жизни. Однако, в отличие от сородичей, клетки долгожителя выдерживают значительно бо́льшие дозы радиации и проявляют бо́льшую устойчивость к повреждению ДНК. Другими словами, процесс старения в клетках голого землекопа запустить куда сложнее, чем в организме других грызунов: для этого нужны более мощные стимулы.
"Голые землекопы подвержены всем основным типам клеточного старения, но в то же время они демонстрирует гораздо более высокий уровень устойчивости к воздействию окружающей среды. Вероятно, это и является основным фактором, замедляющим старение и приводящим к значительному увеличению продолжительности жизни этого вида по сравнению с другими грызунами", – заключает один из авторов работы, аспирант Сколтеха Александр Тышковский.
Любопытно, что при различных видах внешнего воздействия процессы старения изначально запускались в различных типах клеток животных, отмечается в работе, опубликованной в журнале PNAS.
Напомним, что "источником молодости" могут также послужить физические упражнения, известный антиоксидант, красный перец и даже редкая генетическая мутация.
Ранее по теме
-
Трёхмерные модели позволили биофизикам заглянуть вглубь морщин11 суток назад
-
Анализ мочи раскроет истинный биологический возраст человека13 суток назад
-
Нейросеть научили определять возраст людей любой национальности1 месяц назад
-
Продлевающий жизнь белок поможет как можно дольше сберечь здоровье1 месяц назад
-
Наперекор биологам и математикам: почему голые землекопы не стареют1 месяц назад
-
Упражнения, которые остановят старение сердца1 месяц назад
Сейчас
Кремль: Москва заявила Лондону о непричастности к отравлению Скрипаля
Скончался Стивен Хокинг
Картина дня
-
Скончался знаменитый Стивен Хоккинг
- Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии
- В Лондоне умер соратник Березовского
- Rexit: Тиллерсон уволен за мягкость
- Вспоминая Олега Табакова
Самое читаемое
-
Актер из сериалов "Универ" и "Склифосовский" умер, не дожив до 50 лет
- США ударят по сирийским войскам без разрешения Совбеза ООН
- Дело Скрипаля: истек срок британского ультиматума к России
- Черный ящик расскажет о гибели невесты и семи ее подруг
- "Это не лебедь, а птеродактиль": в Сети обсуждают фото Волочковой с животиком
Авто.Вести.Ru
-
Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- Лучшие девушки автосалона в Женеве
- Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Обновленный Mercedes-Benz C-Class взял технологии у "старших"
- В Kia сообщили, когда в России стартует обновленная Optima
Экономика
-
Россия не будет покупать американские облигации?
- Торговых войн еще можно избежать?
- Госдеп решил конкурировать с РФ на газовом рынке ЕС
- Самые конфликтные регионы России
- Генштаб РФ: если США ударят по Дамаску, мы ответим
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Трамп провел кадровую рокировку
- В смерти Глушкова и Березовского найдены поразительные совпадения
- Гиперболоид инженера Гарина стал в России реальностью
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
На севере Москвы водитель едва не переехал пешехода, а потом избил
- Сотрудников автосалона подозревают в крупном мошенничестве
- Проворовавшегося директора столичной школы нашли в шкафу
- Первая "Ласточка": Москву и Иваново связал новый экспресс
- Что делать, если во дворе - снежный Эверест?
- Легендарный лингвист Игорь Шехтер отмечает вековой юбилей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Игра Bitcoin Tycoon: почувствуй тяготы майнинга
- 10 игр, которые "умрут" в течение ближайших 5 лет
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Стивен Спилберг: у истоков Call of Duty и всей современной поп-культуры
- Разработчики «Ведьмака» намекнули на скорое возвращение Геральта
Наука
-
Графен превратили в эффективный контейнер для удобрений
- Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному
- "Клеточный секрет" татуировок позволит удалять их более эффективно
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"