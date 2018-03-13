Уле-Эйнар Бьорндален на Олимпиаде-2018 мог выступить за сборную Белоруссии

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, что получил предложение выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане за сборную Белоруссии. Более того, он даже получил одобрение со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), однако в итоге принял решение отказаться.

"Да, теоретически это могло случиться, но я поблагодарил за предложение и отказался, — заявил Бьорндален, которого цитирует РИА Новости со ссылкой на сайт норвежского канала TV2. — Я много думал и принял окончательное решение. Я норвежец, и появляться на стадионе в форме сборной Белоруссии было бы сложно для меня. Не думаю, что это было бы правильно"

Бьорндален не выступил на Олимпиаде, так как не вошел в состав команды в связи с невыполнением критериев отбора. Позже МОК разрешил норвежцу поехать на Олимпиаду в качестве тренера команды Белоруссии, в составе которой выступает его супруга Дарья Домрачева.