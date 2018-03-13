Обладательниц яркого макияжа не воспринимают как лидеров

Сотрудники Абертейского университета в Шотландии провели исследование, в ходе которого выяснили, что женщин с ярким макияжем редко рассматривают в качестве лидеров. Психологи сделали вывод, что лидеры должны выглядеть естественно, сообщает Journals.

Участникам исследования показали 16 пар снимков, на которых одни и те же девушки были запечатлены с разным количеством макияжа на лице. На некоторых фото мейкапа почти не было, на других представительницы прекрасного пола были при полном параде.

Подопытным мужчинам предлагалось выбрать тот из двух портретов, который лучше подчеркивал лидерские качества. Оказалось, в большинстве случаев участники эксперимента выбирали женщин, которые выглядели естественно.

Впрочем, отмечает один из авторов проекта, доктор Кристофер Уоткинс, предыдущие исследования показывали, что косметика усиливает доминантность женщины.

Уоткинс пишет, несмотря на то, что хорошо выглядящие женщины пользуются большим уважением и авторитетом в коллективе, это не значит, что в них начинают видеть лидеров.