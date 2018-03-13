Треугольник семьи Шалевичей: кто претендует на наследство актера?Читайте нас в Telegram
Год назад не стало одного из самых импозантных актеров советского кино Вячеслава Шалевича. Его партнершами на сцене театра и кино, где он сыграл более ста ролей, были самые красивые женщины. Актера всегда окружали толпы восторженных поклонниц. И в личной жизни кипели не меньшие страсти. Скоропалительный студенческий брак со школьной подружкой Еленой. Измены, ревность, тягостные расставания со второй женой — актрисой Натальей. После тяжелой борьбы с онкологией третьей жены — Галины, с которой Шалевич прожил более 30 лет, актер мог сломаться.
Но, как говорили окружающие, спасением для немолодого артиста стала врач Татьяна Виноградова — его четвертая и последняя жена. Она была младше мужа на 35 лет, и в этот брак не верил никто — ни коллеги Шалевича, ни его близкие. Но именно Татьяна стала музой актера и матерью его поздней дочери. Когда родилась дочь Анна, Вячеславу Анатольевичу было 68 лет.
Сегодняшний "Прямой эфир" с Андреем Малаховым посвящен "треугольнику" семьи Шалевичей. Дмитрий Федотов — объявившийся внебрачный сын. Иван Шалевич, который обвиняет вдову в мошенничестве и подтасовке завещания.
28-летний москвич Дмитрий Федотов всю жизнь считает, что он — родной сын народного артиста России Вячеслава Шалевича. Но только сейчас, спустя год после смерти актера, он решил заявить об этом во всеуслышание. Дмитрий рассказывает, что его мать, работавшая костюмером в театре Вахтангова, была возлюбленной Шалевича. В качестве доказательства Федотов приводит свои воспоминания. Подтвердит ли эти воспоминания родной сын?
Дмитрий считает, что общение с отцом прекратилось по вине последней жены Шалевича. Со своим братом Иваном Дмитрий познакомился в 1997 году. После этой встречи они не общались. Созвонились, когда отец был в коме. А увиделись в день похорон.
Иван тоже пришел в студию программы "Прямой эфир". Он благодарен Дмитрию, который решился предать гласности эту историю, чтобы помочь добиться справедливости. Оказывается, квартира в Староконюшенном переулке, в которой Шалевич долгие годы жил с Галиной и Иваном, досталась молодой вдове народного артиста Татьяне Виноградовой.
О влиянии четвертой жены на жизнь артиста спорят гости студии — Марк Рудинштейн, Олег Марусев, Элеонора Шашкова. Продлила ли последняя любовь жизнь актеру или же стала причиной раздоров в семье? Является ли Дмитрий сыном Шалевича? Могла ли быть подстроена первая встреча Шалевича с его четвертой женой? Как врач стала директором театра? Почему завещание, составленное еще в 2014 году, подписал не сам Вячеслав Шалевич? Все подробности — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Первый день Помпео
- Мария Захарова о деле Скрипаля: это международная провокация
- В Лондоне умер соратник Березовского
- Миллер назвал причины расторжения контрактов с "Нафтогазом"
- Вспоминая Олега Табакова
Самое читаемое
-
Трагедия под Истрой: собак-людоедов прикармливали на местном складе
- США ударят по сирийским войскам без разрешения Совбеза ООН
- Актер из сериалов "Универ" и "Склифосовский" умер, не дожив до 50 лет
- Черный ящик расскажет о гибели невесты и семи ее подруг
- Напиться и накуриться: что такое современная "вписка"?
Авто.Вести.Ru
-
Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- Лучшие девушки автосалона в Женеве
- Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Обновленный Mercedes-Benz C-Class взял технологии у "старших"
- В Kia сообщили, когда в России стартует обновленная Optima
Экономика
-
Россия не будет покупать американские облигации?
- Торговых войн еще можно избежать?
- Госдеп решил конкурировать с РФ на газовом рынке ЕС
- Самые конфликтные регионы России
- Генштаб РФ: если США ударят по Дамаску, мы ответим
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Как алкоголь может навредить здоровью: рак, психоз и не только
- 14 мифов о сне, в которые не стоит верить
- Родители, сажающие детей на диету, не всегда правы
- Правда или миф: растут ли волосы и ногти после смерти?
- Есть вопрос: что делать с недостатком витамина D
Вести в 20.00
-
Сцена была его жизнью: не стало Олега Табакова
- Россия выходит в лидеры агропромышленного рынка
- Трагедия под Истрой: собак-людоедов прикармливали на местном складе
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
На севере Москвы водитель едва не переехал пешехода, а потом избил
- Сотрудников автосалона подозревают в крупном мошенничестве
- Проворовавшегося директора столичной школы нашли в шкафу
- Первая "Ласточка": Москву и Иваново связал новый экспресс
- Что делать, если во дворе - снежный Эверест?
- Легендарный лингвист Игорь Шехтер отмечает вековой юбилей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Игра Bitcoin Tycoon: почувствуй тяготы майнинга
- 10 игр, которые "умрут" в течение ближайших 5 лет
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Стивен Спилберг: у истоков Call of Duty и всей современной поп-культуры
- Разработчики «Ведьмака» намекнули на скорое возвращение Геральта
Наука
-
Графен превратили в эффективный контейнер для удобрений
- Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному
- "Клеточный секрет" татуировок позволит удалять их более эффективно
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"