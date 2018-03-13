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13 марта 201818:50

Треугольник семьи Шалевичей: кто претендует на наследство актера?
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Год назад не стало одного из самых импозантных актеров советского кино Вячеслава Шалевича. Его партнершами на сцене театра и кино, где он сыграл более ста ролей, были самые красивые женщины. Актера всегда окружали толпы восторженных поклонниц. И в личной жизни кипели не меньшие страсти. Скоропалительный студенческий брак со школьной подружкой Еленой. Измены, ревность, тягостные расставания со второй женой — актрисой Натальей. После тяжелой борьбы с онкологией третьей жены — Галины, с которой Шалевич прожил более 30 лет, актер мог сломаться.

Но, как говорили окружающие, спасением для немолодого артиста стала врач Татьяна Виноградова — его четвертая и последняя жена. Она была младше мужа на 35 лет, и в этот брак не верил никто — ни коллеги Шалевича, ни его близкие. Но именно Татьяна стала музой актера и матерью его поздней дочери. Когда родилась дочь Анна, Вячеславу Анатольевичу было 68 лет.

Сегодняшний "Прямой эфир" с Андреем Малаховым посвящен "треугольнику" семьи Шалевичей. Дмитрий Федотов — объявившийся внебрачный сын. Иван Шалевич, который обвиняет вдову в мошенничестве и подтасовке завещания.

28-летний москвич Дмитрий Федотов всю жизнь считает, что он — родной сын народного артиста России Вячеслава Шалевича. Но только сейчас, спустя год после смерти актера, он решил заявить об этом во всеуслышание. Дмитрий рассказывает, что его мать, работавшая костюмером в театре Вахтангова, была возлюбленной Шалевича. В качестве доказательства Федотов приводит свои воспоминания. Подтвердит ли эти воспоминания родной сын?

Дмитрий считает, что общение с отцом прекратилось по вине последней жены Шалевича.  Со своим братом Иваном Дмитрий познакомился в 1997 году. После этой встречи они не общались. Созвонились, когда отец был в коме. А увиделись в день похорон.

Иван тоже пришел в студию программы "Прямой эфир". Он благодарен Дмитрию, который решился предать гласности эту историю, чтобы помочь добиться справедливости. Оказывается, квартира в Староконюшенном переулке, в которой Шалевич долгие годы жил с Галиной и Иваном, досталась молодой вдове народного артиста Татьяне Виноградовой.

О влиянии четвертой жены на жизнь артиста спорят гости студии — Марк Рудинштейн, Олег Марусев, Элеонора Шашкова. Продлила ли последняя любовь жизнь актеру или же стала причиной раздоров в семье? Является ли Дмитрий сыном Шалевича? Могла ли быть подстроена первая встреча Шалевича с его четвертой женой? Как врач стала директором театра? Почему завещание, составленное еще в 2014 году, подписал не сам Вячеслав Шалевич? Все подробности — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".

 

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