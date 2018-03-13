Сотрудников столичного автосалона подозревают в крупном мошенничестве

Столичная полиция задержала работников автосалона на улице Горбунова. Менеджеры придумали махинации с ценами и кредитными ставками на свои автомобили, и в итоге обманули клиентов как минимум на 50 миллионов рублей.

Автомобильный салон на улице Горбунова сейчас не работает. Полицейские опечатали двери в здание. Но еще на днях здесь было очень оживленно и стояла длинная очередь из желающих недорого приобрести машину.

Оперативников попытался остановить охранник "ЦентрАвто-М", но сам был задержан. По выставочным залам в этот момент как раз водили покупателей, показывали новые и подержанные автомобили. Менеджеры уговаривали клиентов купить машину в кредит под небольшой процент.

— Обязанности ваши?

— Показать машину, рассказать комплектацию. Если в кредит планируется машину приобретать — проводить в кредитный отдел.

Здесь же дежурили сотрудники банков, протягивали договоры займа, уверяли, что кредит уже одобрен — всего пять процентов годовых. Спустя время обманутые покупатели узнавали, что деньги в действительности предоставлены банком под 20, а иногда — 40 процентов.

— Вы с клиентами общаетесь?

— Конечно! Я все оцениваю — клиента, платежеспособность клиента, мы подбираем ему автомобиль.

Кристине Ребровой в стоимость кредита включили еще с десяток ненужных дополнительных услуг: страховку жизни, обслуживание банковского счета, поддержку автовладельца на дороге.

"Все это длилось с десяти утра до семи-восьми вечера. Мы уже настолько уставшие были, что когда подписывали, уже не соображали даже ничего", — рассказывает она.

В итоге ежемесячный платеж вырос в несколько раз. Клиентов салона обманывали и насчет комплектации, за которую они заплатили: например, в машине мог стоять двигатель меньшего объема или отсутствовать кондиционер.

"По предварительным данным, сумма материального ущерба, причиненная потерпевшим, превысила 50 миллионов рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий было задержано четверо подозреваемых", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Двоих подозреваемых уже арестовали. Сейчас следователи опрашивают потерпевших и ищут возможных соучастников аферы.