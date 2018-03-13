Взрыв газа в Петербурге произошел во время ремонта

Причиной ЧП в жилом доме в Санкт-Петербурге стал взрыв газа или газового баллона, который использовался при ремонте. После взрыва произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.

Информация о взрыве в доме 219 по проспекту Народного ополчения поступила около 18:00. Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу, в одном из подъездов произошло частичное обрушение внешних стен на седьмом, восьмом и девятом этажах.

На месте ЧП развернут оперативный штаб, из девятиэтажки эвакуируют жильцов. В результате взрыва пострадали два человека. Их осматривают бригады скорой помощи.

По данным "Интерфакса", в ликвидации последствий происшествия задействовано 15 единиц техники и 86 человек личного состава МЧС. В ближайшее время специалисты приступят к обследованию здания на предмет его дальнейшей эксплуатации.

Месяц назад в питерской новостройке произошло аналогичное ЧП. Во время работ по установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. Двое рабочих получили сильные ожоги.