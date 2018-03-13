Сноуден: новому руководителю ЦРУ в Европе грозит арест

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден обратил внимание, что новый директор ЦРУ Джина Хаспел не сможет посещать страны ЕС без риска быть арестованной.

Об этом, как передает РИА Новости, Сноуден написал в своем блоге в Twitter.

Он напомнил, что в июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. Поводом для этого стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде.

По данным СМИ, Хаспел руководила этой секретной тюрьмой в 2002 году. По мнению международной неправительственной организации Amnesty International, там пытали как минимум двух человек, похищенных американскими спецслужбами.

По словам Сноудена, Хаспел была ключевым звеном в программе пыток и ее юридическом прикрытии. "Ее имя было в приказе с грифом "совершенно секретно", требовавшем уничтожения записей, чтобы их не увидел Конгресс. Невероятно", — написал он.

13 марта президент США Дональд Трамп назначил директором ЦРУ Джину Хаспел. Ее бывший начальник Майк Помпео занял пост госсекретаря вместо уволенного Рекса Тиллерсона.